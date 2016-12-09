В Израиле отменили возрастные ограничения на донорство



В частности, в соответствии с рекомендациями FDA и европейских медицинских организаций, отменены возрастные ограничения для доноров крови. Теперь разрешается производить забор крови у лиц старше 65 лет, если состояние здоровья позволяет им стать донором, пишут Новости Израиля.

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Снят запрет на забор донорской крови у уроженцев Эфиопии. Правда, с единственной оговоркой: между репатриацией и сдачей крови должно пройти не менее года. Комментаторы отмечают, что пункт о введении годового "карантина" не является дискриминационным, поскольку подобные ограничения действуют в отношении всех репатриантов, а также уроженцев страны, которые длительное время провели в стране с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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Отменен запрет на забор донорской крови у мужчин, практикующих секс с представителями своего пола. Однако потенциальный донор сможет сдать кровь только спустя год после последнего сексуального контакта. Это ограничение не распространяется на транссексуалов.