Рада отправила на доработку законопроект, разрешающий донорство иностранцев в Украине

Верховная Рада Украины отправила на доработку в профильный комитет парламента проект закон Украины «О внесении изменений в закон Украины "О донорстве крови и ее компонентов" (регистрационный номер 4770).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 228 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Перед этим Верховная Рада не поддержала этот законопроект в первом чтении, потому что проголосовали только 214 народных депутатов из необходимых минимум 226.

Читайте такжеИсследование опровергло теорию об исключительной пользе переливания свежей кровиЗаконопроектом разрешается донорство дееспособным не гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые находятся в Украине на законных основаниях и прошли соответствующее медицинское обследование и у которых нет противопоказаний. Это донорство должно быть на добровольных началах.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения (фракция «Блок Петра Порошенко») Ольга Богомолец подчеркнула, что такие доноры не приравниваются этим законом к украинским донорам, которые могут стать почетными донорами, которые могут получить определенные изменения к пенсиям и выплаты». «Им предоставляется исключительно право сдать кровь на тех же основаниях, на которых сдают украинские граждане», - добавила она.

Читайте такжеЗаболеваемость гепатитом С в Украине приобретает угрожающий характер - экспертЗаместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко (фракция «Объединение «Самопомич») отметила, что на сегодняшний день есть большая проблема с безопасностью донорской крови. «Мы не можем расширять перечень лиц, которые могут быть донорами, потому что в Украине является первой огромной проблемой вопрос безопасности. Огромное количество инфекционных заболеваний происходит на моменте донорства, поэтому сама инициатива хорошая, но она является на данном этапе нецелесообразной», - сказала она.

Читайте такжеЖители Днепра сдали больше 10 л крови для онкобольных детейВ пояснительной записке к законопроекту сказано, что в течение последних лет спрос на кровь и ее компоненты в учреждениях здравоохранения Украины постоянно растет. «В большинстве лечебных учреждений наблюдается постоянный дефицит консервированной крови и препаратов крови. От этого страдают профильные пациенты, для лечения которых требуется кровь и изготовленные из нее препараты. Особое обострение этот вопрос приобрел в условиях проведения антитеррористической операции на востоке страны», - говорится в документе. При этом отмечается, что при таких условиях потребность лечебных учреждений в крови, ее компонентах и препаратах не только не уменьшается, а продолжает увеличиваться. В записке сказано, что законопроект разработан с целью введения добровольного донорства крови среди лиц, которые не являются гражданами Украины, что станет дополнительным источником поступления донорской крови в учреждения здравоохранения Украины.