Получены новые данные испытаний лекарства против болезни Альцгеймера
Компания Biogen представила новые данные по клиническим исследованиям перспективного препарата для лечения болезни Альцгеймера.
Компания Biogen представила новые данные по клиническим исследованиям перспективного препарата для лечения болезни Альцгеймера: результаты небольшого КИ свидетельствуют об эффективности адуканумаба (aducanumab) в замедлении развития заболевания, пишет Вiogen.
Читайте такжеУченые назвали первый симптом болезни АльцгеймераНа 9-й конференции по клиническим исследованиям препаратов для лечения болезни Альцгеймера (9th Clinical Trials on Alzheimer's Disease) компания озвучила результаты КИ 1b, в которых действие адуканумаба сравнивалось с плацебо. В клинических исследованиях приняли участие 197 человек с ранней стадией болезни Альцгеймера. Целью испытаний была оценка безопасности, переносимости, фармакокинетики, фармакодинамики и клинической эффективности адуканумаба.
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В течение КИ пациенты получали постепенно возрастающие дозы экспериментального препарата (до 10 мг/кг), постоянные дозы ЛС(1,3, 6 или 10 мг/кг) или плацебо. Наблюдение за участниками продолжалось 54 недели.
Согласно собранным данным, адуканумаб клинически значимо способствует замедлению развития заболевания и сокращению отложения бета-амилоида в головном мозге. Также было отмечено, что при титровании дозы, по сравнению с постоянным приемом высоких доза адуканумаба, на 20% снижается вероятность развития нежелательных явлений.
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Адуканумаб является моноклональным антителом, избирательно взаимодействующим со скоплениями токсичного белка бета-амилоида в мозге, вызывая их разрушение иммунной системой.