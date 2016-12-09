Получены новые данные испытаний лекарства против болезни Альцгеймера

Компания Biogen представила новые данные по клиническим исследованиям перспективного препарата для лечения болезни Альцгеймера: результаты небольшого КИ свидетельствуют об эффективности адуканумаба (aducanumab) в замедлении развития заболевания, пишет Вiogen.

Читайте такжеУченые назвали первый симптом болезни АльцгеймераНа 9-й конференции по клиническим исследованиям препаратов для лечения болезни Альцгеймера (9th Clinical Trials on Alzheimer's Disease) компания озвучила результаты КИ 1b, в которых действие адуканумаба сравнивалось с плацебо. В клинических исследованиях приняли участие 197 человек с ранней стадией болезни Альцгеймера. Целью испытаний была оценка безопасности, переносимости, фармакокинетики, фармакодинамики и клинической эффективности адуканумаба.

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В течение КИ пациенты получали постепенно возрастающие дозы экспериментального препарата (до 10 мг/кг), постоянные дозы ЛС(1,3, 6 или 10 мг/кг) или плацебо. Наблюдение за участниками продолжалось 54 недели.

Согласно собранным данным, адуканумаб клинически значимо способствует замедлению развития заболевания и сокращению отложения бета-амилоида в головном мозге. Также было отмечено, что при титровании дозы, по сравнению с постоянным приемом высоких доза адуканумаба, на 20% снижается вероятность развития нежелательных явлений.

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Адуканумаб является моноклональным антителом, избирательно взаимодействующим со скоплениями токсичного белка бета-амилоида в мозге, вызывая их разрушение иммунной системой.