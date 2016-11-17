Ученые назвали первый симптом болезни Альцгеймера

Данное исследование стало одним из наиболее убедительных доказательств того, что потеря памяти, по всей видимости, не является первым заметным симптомом развития болезни Альцгеймера, пишут Новости Израиля, ссылаясь на публикацию в Annals of Neurology.

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По словам руководителя исследования, доктора Марка Альберса, проблемы с обонянием, связанные с развитием заболевания, можно распознать еще за 10 лет до того, как пациенты становятся забывчивыми.

Специалисты уже не в первый раз рассматривают угасание чувства обоняния как возможный симптом развития болезни Альцгеймера. Ранее уже разрабатывались различные методики диагностики обоняния, однако все они имели ряд ограничений. Прежде всего они не принимали в расчет наличие значительных различий в обонятельных способностях здоровых людей.

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Теперь ученые разработали новый простой, доступный и неинвазивный метод, оценивающий способность пожилых пациентов идентифицировать и запоминать запахи.