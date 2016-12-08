Ученые Израиля разработали заменитель костной ткани

Израильская компания Bonus Biogroup сообщила о презентации уникального проекта — биотехнологи в лабораторных условиях создали полужидкий костный трансплантат, который успешно ввели в челюстно-лицевую область 11 испытуемым, пишут Израильские новости. Это предотвратило потерю костной массы при атрофии верхней или нижней челюсти.

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Материал для искусственной кости выращивали из собственных жировых тканей пациентов. Затем исследователи заполняли полужидким трансплантатом пустоты в поврежденных челюстных костях. Окончательный результат экспериментального лечения можно было оценить только спустя несколько месяцев, когда вещество затвердело и слилось с естественной костью.

Клиническое испытание дало положительные результаты у всех 11 пациентов. А это значит, что в ближайшем будущем появится возможность «отращивать» и другие кости в человеческом теле.

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Bonus Biogroup уже начали подготовку к подобному клиническому исследованию для длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей.