Ученые создали новый тест, позволяющий диагностировать рак за считанные часы

Тест на основе «жидкой биопсии» позволяет диагностировать меланому за несколько часов. Быстрая постановка диагноза делает возможным своевременно начать лечение и снизить смертность среди пациентов. Особенно это важно в тех случаях, если у пациентов обнаруживается распространенные формы рака, сообщает Медпортал.

Читайте такжеОпухоль не является единственным симптомом рака молочной железы - онкологиТест был создан исследователями из Мельбурна. Они рассказывают о том, что применение нового теста уже помогло спасти жизнь пациентке с меланомой. Диагноз был поставлен Наташе Сторк (Natasha Stork), молодой маме из Австралии. Всего через несколько недель после родов Наташа стала страдать от болей в желудке. Применив новый анализ, медики диагностировали у пациентки 4 стадию метастатической меланомы. У женщины были обнаружены метастазы в желудок, малый кишечник, бедренные кости и печень.

Врачи смогли назначить лечение только после того, как им удалось определить, какой именно тип рака был у пациентки. Обычно для этого необходимо проведение инвазивной процедуры, в ходе которой берется опухолевый образец.

Врачи же провели анализ крови и результат был готов всего за шесть часов. Врачи обнаружили в опухолевых клетках BRAF-мутацию и назначили адекватное лечение так быстро, как только могли. Сейчас Наташа в ремиссии.

Читайте такжеПри ранней диагностике 95% пациентов с меланомой вылечиваются - медикиДжонатан Себон (Jonathan Cebon), профессор-онколог, поясняет, что пациенты с распространенной меланомой не могут ждать назначения лечения долго и важно своевременно поставить им диагноз.

Сейчас тест используется для диагностики рака легкого и меланомы, а в дальнейшем появятся тесты, подходящие для выявления и других типов опухолей.