В результате обстрела в Алеппо погибла российская медсестра, еще двое врачей получили ранения - СМИ

Об этом со ссылкой на российского офицера, который пожелал остаться неизвестным, сообщает AP.

По словам военного, в результате нападения были ранены также двое врачей. Офицер утверждает, что огонь по госпиталю вели отряды повстанцев.

Официально эту информацию пока не подтвердили.

Читайте такжеВ восточном Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы

Ранее Минобороны России сообщило, что 4 декабря в Алеппо прибыли военные медики, которые развернули полевой госпиталь в восточной части города. В составе бригад есть в том числе педиатры и акушеры. Госпиталь позволяет проводить стационарное лечение до 100 пациентов в сутки.