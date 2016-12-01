Вакцинация беременных от гриппа не повышает риск аутизма

Результаты когортного исследования, прошедшего среди более 196 тысяч детей, не показали никакой связи между вакцинацией беременных женщин против гриппа и вероятностью развития расстройств аутистического спектра у их новорожденных детей, пишет JAMA Pediatrics.

Читайте такжеКогда ребенку противопоказаны прививки: рекомендации врачейВ обосновании своей работы авторы исследования отметили, что имеются научно обоснованные данные о повышении риска развития расстройств аутистического спектра у детей, чьи матери во время беременности переболели гриппом или другими инфекционными заболевания. Однако до настоящего времени не проводилась оценка связи между вакцинацией беременных против гриппа и аутизмом у детей.

Для исследования была взята информация о 196 929 детях, рожденных с 1 января 2000 года по 31 декабря 2010 года (на сроке беременности не менее 24 недель). Среди матерей этих детей 45,2 тыс. (23%) прошли вакцинацию против гриппа, 1,4 тыс. – переболели гриппом. В рассматриваемой группе у 3,1 тыс. детей были диагностированы расстройства аутистического спектра.

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Проанализировав собранные данные, авторы заключили, что нет никакой взаимосвязи между иммунизацией против гриппа во втором и третьем триместрах беременности и риском развития расстройств аутистического спектра. Незначительное увеличение вероятности заболевания у детей было отмечено среди рожденных матерями, прошедшими вакцинацию в первом триместре, однако ученые подчеркивают, что оно было статистически незначительным.