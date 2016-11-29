Обеды за рабочим столом снижают продуктивность сотрудников - исследование

Исследователи опросили больше 1000 офисных работников. Специалисты выяснили, что две трети людей часто обедали за рабочим столом. Двое из каждых пяти респондентов обычно были слишком заняты, чтобы выйти на перерыв. Тем временем, резкие запахи таких продуктов, как жирная рыба и сыр, ухудшают условия труда, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Читайте такжеНачало рабочего дня лучше перенести на 10 часов утра - исследованиеЗапахи скумбрии и сардин участники опроса признали наихудшими. За ними следовали ароматы сыра и яиц. Лучше всего, по мнению опрошенных, пахли тосты с маслом, свежая выпечка и сэндвичи с беконом. Больше половины респондентов считали тех, кто обедал за рабочим столом, антисоциальными личностями.

Читайте такжеЖенщинам вредно много работать, доказали ученыеПри этом меньше одного из пяти опрошенных просили коллегу пообедать в другом месте. Исследователи говорят: обедать за рабочим столом - дурной тон. Кроме того, такие обеды способствуют набору веса, так как человек не следит за тем, сколько ест. Плюс, есть на рабочем месте негигиенично.