В Голландии планируют выращивать человеческие эмбрионы в лабораториях

Исследователи из британского Института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute) получили разрешение на проведение экспериментов по редактированию генома человеческих эмбрионов от Комитета по оплодотворению и репродукции человека (Human Fertilisation and Embryology Authority), пишет Медпортал.

Целью научных изысканий с использованием эмбрионов будет изучение бесплодия, наследственных и врожденных болезней, техник искусственного воспроизведения. Эдит Шипперс дополнила, что все это будет делаться для того, чтобы дать людям возможность иметь детей в целом и здоровых детей в частности, в том числе людям, которые стали стерильны из-за раковых заболеваний. Правительство страны собирается внести поправки в действующее законодательство, которое сейчас разрешает эксперименты только с теми эмбрионами, которые оказались «лишними» при проведении процедуры ЭКО. В заявлении Минздрава Нидерландов сказано, что действующие законы создают препятствия для исследований, которые могли бы помочь в лечении болезней как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, включая те заболевания, которые влияют на организм на клеточном уровне. Министр здравоохранения еще раз подчеркнула, что ограничения будут очень жесткими, в том числе беспрекословно будет соблюдаться «правило 14 дней».

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«Правило 14 дней» в эмбриологии впервые было предложено в 1984 году философом Мэри Варнок (Mary Warnock) и в 1990 году утверждено законом Великобритании. До достижения эмбрионом 14 дней нельзя сказать. какие его клетки станут собственно человеком, какие — плацентой, и не разделится ли он надвое. Ученые и теологи считают, что 14 дней — это определенная черта, перейдя которую, зародыш уже может считаться будущей личностью, а не набором клеток. Отметим здесь, что лишь совсем недавно, в мае 2016 года, людям удалось вырастить эмбрионов в лабораторных условиях до этого срока, после чего научные работники вынуждены были прекратить эксперимент именно из-за «Правила 14 дней». Ранее зародыши так долго в лабораториях не выживали.

Сейчас некоторые ученые просят пересмотреть «Правило 14 дней», увеличив срок, в течение которого можно изучать человеческие эмбрионы, до 21 дня. По мнению научных работников, это поможет в исследованиях причин ранних выкидышей, а также прольет свет на то, каким образом еще можно использовать стволовые клетки для лечения болезней.