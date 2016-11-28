Врачи доказали, что употребление популярного сахарозаменителя вредит организму

Ученые в течение 18 недель кормили мышей жирной пищей. Первой половине грызунов также давали сахар, второй — аспартам, пишет New Scientist.

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Ранее ученые выявили, что употребление аспартама изменяет баланс и функционирование микробиоты кишечника человека, а также приводит к развитию метаболического синдрома. В частности, именно этот сахарозаменитель блокирует производство щелочной фосфатазы.

Ученые предлагают провести исследования на людях. Специалисты не исключают того, что аспартам все же может использоваться для похудения, но в сочетании с приемом дополнительных препаратов, в частности тех, которые содержат щелочную фосфатазу.