В CША школьный автобус попал в аварию, 6 детей погибли, 23 ребенка травмированы
08:59, 22 ноября 2016Зарубежные новости
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По одной из предварительных версий, перед столкновением с деревом автобус врезался в столб.
23 пострадавших ребенка госпитализированы / Фото: УНИАН
По меньшей мере шестеро детей погибли во время аварии школьного автобуса в американском штате Теннесси вечером в понедельник.
Как передает ВВС, автобус боком налетел на дерево и почти развалился на две части.
В нем находились 35 школьников в возрасте от 5 до 10 лет. Помимо шестерых погибших, один из которых скончался в больнице, сообщается о 23 госпитализированных детях.
Местные СМИ сообщают о длинных очередях в центрах переливания крови в связи с ДТП.
По одной из предварительных версий, перед столкновением с деревом автобус врезался в столб. По словам шефа полиции города, автобус мог двигаться с превышением скорости.
Водитель автобуса выжил. Власти сообщили, что он сотрудничает со следствием.
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