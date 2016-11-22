В CША школьный автобус попал в аварию, 6 детей погибли, 23 ребенка травмированы

По меньшей мере шестеро детей погибли во время аварии школьного автобуса в американском штате Теннесси вечером в понедельник.

Как передает ВВС, автобус боком налетел на дерево и почти развалился на две части.

В нем находились 35 школьников в возрасте от 5 до 10 лет. Помимо шестерых погибших, один из которых скончался в больнице, сообщается о 23 госпитализированных детях.

Местные СМИ сообщают о длинных очередях в центрах переливания крови в связи с ДТП.

По одной из предварительных версий, перед столкновением с деревом автобус врезался в столб. По словам шефа полиции города, автобус мог двигаться с превышением скорости.

Водитель автобуса выжил. Власти сообщили, что он сотрудничает со следствием.