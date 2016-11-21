Употребление салата из пластиковых упаковок чревато заражением сальмонеллами - исследование
В ходе типичного пятидневного хранения в холодильнике на листьях упакованного салата ученые обнаружили около сто тысяч отдельных бактерий Salmonella enterica.
Биологи Великобритании установили, что употребление листового салата, который хранится в холодильнике в пластиковых упаковках, сопряжено с опасностью инфицирования сальмонеллами.
Как сообщает EurekAlert!, в ходе типичного 5-дневного хранения в холодильнике на листьях упакованного салата ученые обнаружили около ста тысяч отдельных бактерий Salmonella enterica.
Читайте такжеВ украинских яйцах, поставляемых в Израиль, сальмонеллу не нашли Ученые выяснили, что вероятность размножения бактерий Salmonella enterica повышается до двух раз у помещенного в упаковку салата в случае наличия на его листьях небольших повреждений. Дело в том, что патогены вместе с соком растения образуют микробные биопленки, которые проявляют сильную устойчивость к смыванию водой.
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Как предполагают исследователи, изначально сальмонеллы попадают на листья салата при их выращивании в открытом грунте. По мнению авторов исследования, патогены могут попасть на листья и из переработанной проточной воды.