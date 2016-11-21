Употребление салата из пластиковых упаковок чревато заражением сальмонеллами - исследование

Биологи Великобритании установили, что употребление листового салата, который хранится в холодильнике в пластиковых упаковках, сопряжено с опасностью инфицирования сальмонеллами.

Как сообщает EurekAlert!, в ходе типичного 5-дневного хранения в холодильнике на листьях упакованного салата ученые обнаружили около ста тысяч отдельных бактерий Salmonella enterica.

Читайте такжеВ украинских яйцах, поставляемых в Израиль, сальмонеллу не нашли Ученые выяснили, что вероятность размножения бактерий Salmonella enterica повышается до двух раз у помещенного в упаковку салата в случае наличия на его листьях небольших повреждений. Дело в том, что патогены вместе с соком растения образуют микробные биопленки, которые проявляют сильную устойчивость к смыванию водой.

Читайте такжеВ Украину не пустили более 4 тонн зараженного польского салата "Айсберг"

Как предполагают исследователи, изначально сальмонеллы попадают на листья салата при их выращивании в открытом грунте. По мнению авторов исследования, патогены могут попасть на листья и из переработанной проточной воды.