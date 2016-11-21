В Шанхае проходит 9-я Глобальная конференция по укреплению здоровья

Девятая глобальная конференция по укреплению здоровья организована совместными усилиями Всемирной организации здоровья (ВОЗ) и Национальной комиссии по здравоохранению и планированию семьи (НКЗПС) Китайской Народной Республики, сообщает сайт ВОЗ.

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Конференция предоставит беспрецедентную возможность для того, чтобы в исторический момент, когда отмечается 30-летний юбилей Оттавской хартии, и в первый год осуществления Целей в области устойчивого развития (ЦУР) вновь заявить о важности укрепления здоровья для улучшения состояния здоровья населения и обеспечения справедливости в сфере здравоохранения. Она призвана предоставить государствам-членам направляющие и руководящие указания в отношении практического применения принципов, методов и механизмов укрепления здоровья, основанных на фактических данных, для достижения ЦУР.

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Перед конференцией стоят следующие задачи: повысить информированность о значении и потенциале укрепления здоровья как преобразующего стратегического подхода для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижения ее Целей в области устойчивого развития (ЦУР); привлечь внимание к необходимости отразить вопросы укрепления здоровья в национальных мероприятиях для достижения ЦУР;

показать, каким образом укрепление здоровья может ускорить прогресс в решении конкретных задач в рамках ЦУР.

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750 приглашенных участников, на разных уровнях представляющих правительства государств-членов, ООН и международные организации, гражданское общество, а также международные финансовые учреждения и фонды.