Рынок противораковых вакцин вырастет в три раза к 2022 году - эксперты

Объем рынка терапевтических вакцин против онкологических заболеваний к 2022 году достигнет 7,5 млрд долларов, прогнозируют эксперты GBI Research. В 2015 году данный сегмент рынка оценивался в 2,5 млрд, таким образом совокупные темпы годового прироста составят почти 17%.

Читайте такжеОтказ взрослых от прививок обходится экономике в США в $ 7 млрд в годРынок иммунотерапии рака, частью которого являются терапевтические вакцины, в ближайшие 10 лет ждет быстрое развитие благодаря активным разработкам новых препаратов. В настоящее время ведутся исследования более 1,2 тыс. иммунотерапевтических средств, что составляет 17% всех противоонкологических разработок.

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Еще одним фактором роста является практически полное отсутствие дженериков на рынке терапевтических вакцин, так как это относительно молодое направление терапии. Первая вакцина для лечения онкологических заболеваний была зарегистрирована в США в 2010 году, ей стала Провенж (Provenge).

Провенж — индивидуальная иммунотерапевтическая вакцина, разработанная для лечения андрогеннезависимого рака простаты. Вакцина содержит специальным образом культивированные аутологичные антигенпрезентирующие клетки, способные «настроить» иммунную систему пациента на борьбу со злокачественной опухолью.

Эксперты прогнозируют, что к 2022 году годовые продажи терапевтических вакцин tisagenlecleucel-T (Novartis) и KTE-C19 (Kite Pharma) смогут превысить 1 млрд долларов.