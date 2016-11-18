Ученые назвали еще одну угрозу электронных сигарет

Электронные сигареты не так уж безопасны. Как стало известно Университету Рочестера, привычка курить электронные сигареты может вылиться в воспаление десен и прочие проблемы ротовой полости, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на РИА "Новости". Оказывается, из-за испарений электронных сигарет клетки ротовой полости начинают выделять провоспалительные белки. Это приводит к повреждениям и болезням.

Чем чаще человек курит электронные сигареты, тем выше риск получить проблемы с зубами и ротовой полостью, говорят медики. Был проведен эксперимент: специалисты вырастили ткани десны в трехмерной структуре. Также использовались отдельные клетки десны. Их подвергали воздействию испарений от электронных сигарет. Воздействие продолжалось 15 минут.

Читайте также"Клубничные" электронные сигареты являются самыми опасными для бронхов - исследованиеВыяснилось, что альдегиды и карбоновые кислоты, канцерогены и прочие вещества, содержащиеся в испарениях, вызывали воспалительные реакции в клетках десен. Они заставляли клетки стареть преждевременно и лишали их способности к делению. То есть испарения делали клетки предрасположенными не только к болезням, но и травмам. Важно: негативные эффекты удалось выявить только у электронных сигарет с вкусовыми добавками.