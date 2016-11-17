Китайские ученые впервые ввели в человеческий организм модифицированные клетки с генами

Китайские ученые впервые ввели в человеческий организм клетки с генами, модифицированными системой CRISPR/Cas9. Это было сделано в рамках эксперимента по лечению агрессивного рака, сообщает журнал Nature.

Исследователи извлекли иммунные клетки (T-лимфоциты) из крови пациента, пораженного метастазирующим раком легких, а затем использовали CRISPR–технологию для отключения гена, кодирующего белок PD-1. Последний, как было показано, подавляет иммунитет, способствуя росту опухоли. Ученые культивировали отредактированные клетки, увеличив их количество, а затем ввели их обратно в организм человека. В дальнейшем врачи будут отслеживать состояние испытуемого, чтобы выяснить, поможет ли генная терапия справиться с болезнью.

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По словам исследователей, процедура модификации генома прошла успешно, и пациент в ближайшее время получит вторую инъекцию. Кроме того, в испытаниях примут участие еще 10 человек, каждому из которых сделают от двух до четырех инъекций. Каждый доброволец будет наблюдаться в течение шести месяцев в целях проверки, может ли лечение вызвать серьезные побочные эффекты.

CRISPR представляет собой фрагменты ДНК бактерий, которые сочетают в себе повторяющиеся части — короткие палиндромные повторы — и спейсеры. Спейсеры отличаются друг от друга по последовательностям нуклеотидов и располагаются между повторами. Они представляют собой части ДНК, позаимствованной у вирусов или бактерий-паразитов, и отвечают за распознавание подобного им чужеродного генетического материала. Белки Cas9 разрезают гены паразита.