Ученые обнаружили ген, влияющий на желание иметь детей

Ученые продемонстрировали, что аскариды с измененным геном NURF-1 менее склонны к размножению, поскольку тратят свою энергию на выживание. Статья с результатами исследования опубликована в журнале PLOS Genetics, пишет Лента.ру.

Генетики изучили особенности поведения штамма нематод LSJ2 (C. elegans) с мутацией в гене, который кодирует белок, регулирующий ремоделирование хроматина. В результате делеции изменяются всего лишь десять из трех тысяч аминокислот фермента, однако это, как показали ученые, оказывает большое влияние на репродуктивное поведение животных. По словам исследователей, ресурсы организма червя перераспределяются на выживание в скудной питательной среде, при этом количество оставляемого потомства резко снижается.

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Человек также имеет ген NURF-1, который участвует в процессах размножения, поэтому аналогичные мутации могут также воздействовать на репродуктивные стратегии людей.

Эксперимент с нематодами LSJ2 длится уже 50 лет. Ученые пытались ускорить эволюцию лабораторных червей через адаптацию к стрессовым условиям среды. Когда исследователи замечали изменения в поведении животных, они изучали гены, чтобы понять, какие мутации могли быть с ними связаны. Например, биологи кормили нематод бульоном с небольшим количеством питательных веществ в течение нескольких десятков лет. В конце концов, возникли мутации, которые способствовали выживанию LSJ2. Животные могли выдержать даже воздействие тяжелых металлов и антибиотиков.