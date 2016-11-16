Цвет пищи особым образом влияет на ее восприятие - исследование

Не секрет, что многие полезные продукты мало привлекают людей. Оказывается, оценка калорийности продукта и вообще отношение к нему зависит от цвета. Как передает Мeddaily.ru, Международная школа перспективных исследований в Триесте считает, что проведенное исследование позволит сделать полезные продукты более привлекательными. И секрет в окрашивании.

Читайте такжеЧтобы хорошо выглядеть, нужно есть овощи и фрукты, уверены специалистыКомментирует нейробиолог и координатор исследования Рафаэлла Румиати: "Согласно некоторым теориям, наша зрительная система развивалась, чтобы легко идентифицировать особенно питательные ягоды, фрукты и овощи на фоне листвы. Поэтому мы особо эффективно отличаем красный от зеленого. Мы "визуальные животные". Например, собаки больше полагаются на обоняние".

Если говорить о натуральных продуктах, то в них цвет хорошо коррелирует с калорийностью. Чем краснее необработанная пища, тем больше вероятность ее высокой питательности. Зеленые продукты, напротив, обычно отличаются низким содержанием калорий. В доказательство приводится результат эксперимента. Ученые привлекли 68 человек без проблем со зрением. Добровольцам показывали 779 цветных фотографий, треть из которых составляли изображения как сырой, так и обработанной пищи (например, бананы, помидоры, мясо, спагетти). Также было более 400 фото разных предметов (молоток, бутылка) и 107 животных и растений.

Читайте такжеУченые выяснили, почему красное мясо опасноОт добровольцев требовалось оценить продукты, цвет которых по спектру был смещен ближе к красному. И такие продукты воспринимались как более калорийные. Близость к зеленому спектру, в свою очередь, создавала впечатление низкой калорийности. Данная закономерность работала и в случаях с обработанными продуктами. С несъедобными предметами цветовых предпочтений обнаружено не было.