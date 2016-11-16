Ученые назвали соединение, которое способствует увеличению объема рабочей памяти

Использование ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), как показали ученые, регулирует активность дорсолатеральной префронтальной зоны коры головного мозга, пишет EurekAlert!.

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В исследовании приняли участие 23 человека в возрасте от 19 до 32 лет, которые прошли тесты на рабочую память. Одновременно с этим специалисты следили за активностью нейротрансмиттеров — веществ, посредством которых осуществляется передача электрических импульсов между нервными клетками, а также нейронами и мышечной тканью.

Ученые отмечают, что ранее ни одна из работ не позволяла установить связь ГАМК с рабочей памятью у людей, тогда как их исследование это сделало.

Рабочая память человека тесно связана с подвижным интеллектом и отвечает, в отличие от кратковременной памяти, за способность одновременной работы со множеством данных. Ее аналогом является оперативная память у компьютеров.