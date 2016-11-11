Австралийские ученые подтвердили безопасность применения кетамина в экстренной медицине

До настоящего времени бытовало мнение, что кетамин связан с частым развитием негативных побочных эффектов у взрослых пациентов, пишет Annals of Emergency Medicine.

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В сравнительной оценке эффективности и безопасности пропофола и кетофола (комбинация пропофола и кетамина) приняли участие 573 пациента, 292 из которых был проведен наркоз с использованием пропофола, а 281 – с применением кетофола. Удовлетворенность пациентов в обеих группах была на высоком уровне – 10 из 10. Ученые отметили, что хотя у 5% больных из кетафол-группы наблюдался тяжелый постнаркозный делирий (в пропофол группе - 2%), у них были ниже показатели испытываемой боли через 30 минут после операции.

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Авторы подчеркнули значимость своей работы, отметив, что обычно врачи избегают использования кетофола из-за опасений развития негативных психологических реакций. В действительности оба препарата имеют удовлетворительный профиль безопасности и могут использоваться в клинической практике. Особенно стоит учитывать анальгетические свойства кетамина, которые могут позволить снизить потребность в опиоидных обезболивающих.