Pfizer рассматривает возможность избавиться от безрецептурного бизнеса

Американская фармкомпания Pfizer рассматривает возможность продажи своего безрецептурного бизнеса, стоимость которого оценивается в 14 млрд долларов. Об этом информирует Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

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На настоящий момент обсуждения возможной сделки только начались, Pfizer может еще передумать и не продавать подразделение, рассказали Reuters анонимные источники. В самой компании от комментариев воздержались. Стоит отметить, что ежегодные продажи безрецептурного бизнеса Pfizer составляют около 3,5 млрд долларов.

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Если Pfizer все-таки избавится от безрецептурного бизнеса (в который входит обезболивающее средство Advil и популярная гигиеническая помада Chapstick), то это станет второй по величине сделкой компании после приобретения за 160 млрд долларов ирландского производителя Allergan.

Ранее в этом году Pfizer отказалась от планов по разделению бизнеса на две части: структуру, занимающуюся старыми лекарственными средствами, и предприятие по разработке и коммерциализации новых препаратов.