Pfizer рассматривает возможность избавиться от безрецептурного бизнеса
Если Pfizer все-таки избавится от безрецептурного бизнеса, это станет второй по величине сделкой компании после приобретения за 160 млрд долларов ирландского производителя Allergan.
Американская фармкомпания Pfizer рассматривает возможность продажи своего безрецептурного бизнеса, стоимость которого оценивается в 14 млрд долларов. Об этом информирует Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
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На настоящий момент обсуждения возможной сделки только начались, Pfizer может еще передумать и не продавать подразделение, рассказали Reuters анонимные источники. В самой компании от комментариев воздержались. Стоит отметить, что ежегодные продажи безрецептурного бизнеса Pfizer составляют около 3,5 млрд долларов.
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Если Pfizer все-таки избавится от безрецептурного бизнеса (в который входит обезболивающее средство Advil и популярная гигиеническая помада Chapstick), то это станет второй по величине сделкой компании после приобретения за 160 млрд долларов ирландского производителя Allergan.
Ранее в этом году Pfizer отказалась от планов по разделению бизнеса на две части: структуру, занимающуюся старыми лекарственными средствами, и предприятие по разработке и коммерциализации новых препаратов.