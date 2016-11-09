ООН обеспокоена практикой селективных абортов в Армении

Эксперты ООН с одобрением отметили, что в Армении принимают законодательные меры, направленные на расширение прав женщин, сообщает Центр новостей ООН. Они включают увеличение квоты на долю женщин в государственных органах, принятие закона о гендерном равноправии, разработку закона против дискриминации, который должен быть готов к 2017 году.

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Члены Комитета выразили тревогу в связи с гомофобными настроениями в обществе и призвали включить в новый закон запрет на дискриминацию женщин по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Эксперты выразили обеспокоенность использованием абортов в качестве контрацептивной меры, и более того – в качестве гендерного отбора. По данным правительственной делегации, на каждые 115 мальчиков в Армении рождается 100 девочек. В стране принят запрет на селективные аборты, однако по их уровню Армения удерживает второе место в мире.

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Членов Комитета также беспокоят широко распространенные в армянском обществе гендерные стереотипы и традиционные взгляды на женщин и, как следствие, низкие цифры участия женщин в принятии решений.