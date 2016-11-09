В Гаити стартовала массовая кампания по вакцинации против холеры

В ближайшее время прививки получат жители двух городов на западе страны, Ле-Ке и Жереми, наиболее сильно пострадавших в результате удара стихии, сообщает Центр новостей ООН. Ураган Мэтью повредил или разрушил 90 процентов зданий в Ле-Ке и 80 процентов зданий в Жереми.

Читайте такжеООН заявило о помощи Гаити в борьбе с эпидемией холерыВ этих городах уже появились центры по лечению холеры. В ВОЗ рассчитывают охватить вакцинацией 820 тысяч человек. Между тем, по состоянию на 7 ноября доноры предоставили всего 36 процентов от суммы, необходимой для проведения кампании.