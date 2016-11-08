Общая анестезия не вредит интеллекту детей - исследование

Подростки, которые в раннем детстве перенесли операцию под наркозом, практически не отличаются от остальных по академическим и интеллектуальным способностям. Об этом заявили шведские ученые из Каролинского института (Karolinska Institute), которые проводили исследование на выборке почти в 200 тысяч человек. Сотрудники института добавили, что различия в школьных оценках и IQ среди подростков, имевших опыт наркоза и не имевших его, были минимальны, сообщает Медпортал.

Читайте такжеУровень интеллекта зависит от матери - исследованиеВсего в исследовании участвовало около 33,5 тысяч детей, которые перенесли хотя бы одну операцию в возрасте до 4 лет, и 160 тысяч детей, которые еще не бывали на операционном столе. Обнаружилось, что в возрасте 16 лет разница между школьными оценками у юных шведов из этих двух групп — менее 0,5%. Если ребенка оперировали под наркозом дважды или более раз — в среднем его школьные оценки были ниже, чем у его «коллег», менее чем на 2%.

В 18 лет шведские юноши, вступив в армию, проходят в том числе тест на интеллектуальные способности (IQ). Результаты у здоровых молодых мужчин и тех, кому в детстве один раз делали операцию с применением анестезии, были почти одинаковыми. Если в детстве юноша побывал на операционном столе 3 и более раз — его средний результат был ниже, чем у других, менее чем на 3%. Руководитель исследования Пиа Глатц (Pia Glatz) прокомментировала, что на успеваемость гораздо в большей степени могут влиять другие факторы, например, уровень образования матери.

Читайте такжеМестная анестезия вредна для зубов ребенка, предупреждают ученыеСпециалисты подчеркнули, что в исследовании участвовали дети, хирургические вмешательства в здоровье которых были недолгими (не более часа) и не слишком сложными — это операции в области брюшной полости, удаление грыж, коррекция патологий в носу, ушах, гортани. Более серьезные вмешательства — например, операции на сердце или по поводу онкологических образований — в данном исследовании не учитывались, поэтому ученые уточнили, что не имеют информации о том, как длительные хирургические процедуры влияют на мозг. Однако при этом и шведские ученые, и врачи отметили, что результаты в любом случае можно назвать обнадеживающими — и эксперименты на молодых животных их подтвердили.