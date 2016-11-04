Белок аквариумной рыбки способен воcстанавливать поврежденный позвоночник - исследование

Небольшая аквариумная рыбка данио-рерио несет белок, позволяющий даже взрослым особям восстанавливать позвоночник, а также дает шанс парализованным людям с травмами спины, утверждают специалисты Университета Дьюка в штате Северная Каролина, сообщает Русская Служба ВВС.

Читайте такжеРыбий жир способен восстановить поврежденные нервыУченые выяснили, что вспомогательные (глиальные) клетки нервной ткани с обеих концов разрушенного участка позвоночника начинают "строить мост" с помощью белков CTGF, после чего за ними подтягиваются клетки нейронов. При точечном достраивании аналогичного человеческого белка в поврежденные участки позвоночного столба рыбки регенерация шла ускоренными темпами.

"Это одно из самых потрясающих проявлений регенерации в природе. Учитывая то, как мало успешных методов терапии мы имеем для восстановления поврежденных тканей, нам необходимо присмотреться к животным, подобным данио, чтобы найти новые методы стимулирования регенерации", - сказал руководитель исследования, клеточный биолог Кеннет Посс.

Человеческий белок типа CTGF на 90% совпадает по составу и строению с аналогичным в организме данио-рерио, однако ученые предупреждают, что необходимы испытания на мышах, чтобы в будущем разработать терапию для людей.

Читайте такжеСтресс способствует обновлению клеток мозга - исследованиеОсобенности восстановления ткани у млекопитающих могут быть причиной того, что подобные регенерационные процессы не происходят у них естественным образом, в отличие от рыб.

Данио является одним из любимых объектов для биологов-экспериментаторов: в 2003 году именно этот из этого вида рыб получили светящуюся в темноте форму с помощью генной инженерии.