Интенсивные тренировки ускоряют энергетические процессы в клетках - ученые

Ученые из Дании и Швеции получили данные, которые еще раз подтверждают предположение, что быстрые бегуны и лыжники обладают некоторыми особенностями на молекулярном уровне, которые и дают им преимущества перед своими соперниками, сообщает Медпортал.

Иоахим Нильсен (Joachim Nielsen) и его коллеги обследовали 15 элитных спортсменов, добившихся впечатляющих спортивных результатов, а кроме того пригласили для участия в эксперименте группу из 29 человек, которые не занимались спортом совсем или тренировались не очень интенсивно. У всех участников эксперимента были взяты образцы мышечной ткани для последующего анализа.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеОказалось, что у выносливых атлетов в мышечных клетках было в два раза больше митохондрий, энергетических станций клетки, чем у тех, кто не занимался спортом профессионально. Важно и то, что эти митохондрии вырабатывали в среднем на 25% больше энергии. Именно это, считают исследователи, позволяло спортсменам бегать марафоны и участвовать в лыжных гонках, демонстрируя хорошие результаты. Это также улучшало результаты спортсменов в футболе и других командных играх.

Ученые пока не знают, является ли увеличенное количество митохондрий врожденным, либо их число возрастает постепенно под действием постоянных тренировок. Они предполагают, что количество митохондрий увеличивается и напрямую зависит от занятий спортом.

Читайте такжеФизические нагрузки способствуют работе мозга - исследованиеНе исключено, что в дальнейшем новые данные будут учитываться при организации тренировочного процесса. Сейчас же исследователи планируют получить доказательства того, что увеличение количества митохондрий – приобретенное свойство, возникшее в ходе тренировок.

Кроме того, известно, что многие заболевания негативно влияют на число и работу митохондрий – это вызывает нарушения в работе мышц. Исследователи считают, что в дальнейшем смогут разработать новые методы лечения таких заболеваний.