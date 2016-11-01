Змеиный яд может войти в состав нового эффективного обезболивающего - исследование

Токсин, входящий в состав яда двухметровой синей коралловой змеи, может стать основой для нового обезболивающего. Синяя коралловая змея – одна из самых ядовитых змей. Из-за того, что она способна нападать даже на королевскую кобру, коралловая змея называется «убийцей убийц».Секретирующие яд железы у синей коралловой змеи очень длинны и могут достигать до четверти ее длины.

Яд змеи срабатывает практически мгновенно, сообщает Медпортал, – именно это и помогает синей коралловой змее справляться с ядовитой коброй, медленнодействующий яд в этом случае не подойдет. Большинство же ядов, поясняют ученые, работают подобно сильному успокоительному средству, сперва вызывая сильную заторможенность жертвы, а лишь потом убивая ее.

Читайте такжеПопулярное обезбаливающее Диклофенак связали с инсультами и сердечными приступамиИзучив механизм действия яда, исследователи из Университета Куинсленда (University of Queensland) предположили, что компоненты змеиного яда могут быть использованы для создания эффективных анальгетиков. Содержащиеся в яде токсины действуют на натриевые каналы, играющие ключевую роль в передаче болевых ощущений. Авторы поясняют, что это первый яд позвоночных, действующий таким образом.

Ранее ученые уже изучали яды улиток-конусов и скорпионов, однако не исключено, что змеиный яд окажется более действенным обезболивающим – это, по мнению исследователей, связано с тем, что змеи, как и люди, являются позвоночными, то есть эволюционно более близкими существами.

Читайте такжеУченые установили, что инъекции на основе пчелиного яда предотвращают разрушение хрящейСиняя коралловая змея – очень редкий вид. Около 80% территорий в Юго-Восточной Азии, где обитали эти животные, были уничтожены. В ближайшее время исследователи планируют заняться изучением ближайших родственников этих змей, встречающихся на территории Сингапура.