FDA предупредила об опасности употребления лекарств с тестостероном

Согласно решению регулятора, в инструкциях будет акцентировано внимание на опасности для здоровья развития зависимости и неконтролируемого применения тестостерона и других анаболических-андрогенных стероидов, ообщается на сайте ведомства.

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В обновленных информационных листках для пациентов будет указано, что злоупотребление препаратами с тестостероном связано с риском развития серьезных нежелательных реакций, особенно негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему и психическое состояние.

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В настоящее время рецептурные препараты с тестостероном применяются в качестве гормональной заместительной терапии для лечения мужчин с низким уровнем данного гормона. Вместе с тем стероиды с высокими дозами тестостероном часто используются спортсменами и бодибилдерами. В FDA подчеркнули, что прием слишком высоких доз гормона повышает риск серьезных негативных последствий для организма. Также при неконтролируемом использовании стероидов наблюдается синдром отмены, сопровождающийся депрессией, хронической усталостью, обезвоживанием, потерей аппетита, снижением либидо и бессонницей.