В Афганистане производство опиума выросло на 43%

В 2016 году производство опиума в Афганистане выросло на 43 процента – по сравнению с уровнем прошлого года, сообщает Центр новостей ООН. Об этом сообщается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Увеличились также территории, на которых выращивается опийный мак, – со 183 тысяч гектар до 201 тысячи гектаров.

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Данные доклада говорят о том, что в Афганистане стали прилагать меньше усилий к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и к решению связанных с ним проблем в сфере безопасности, здравоохранения и развития.

Так, в 2016 году местные власти провели операции по уничтожению 355 гектаров опийного мака. Это в 10 раз меньше, чем в 2015 году.

Эксперты призвают международное сообщество укрепить сотрудничество с правительством Афганистана и предоставить ресурсы для более активного регионального сотрудничества.

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По мнению экспертов, необходимо также укрепить политическую волю в самом Афганистане – для борьбы не только с наркотиками, но и с коррупцией, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.