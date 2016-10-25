Новый препарат от депрессии без тяжелых побочных действий подтвердил свою эффективность

Экспериментальный препарат компании Alkermes (США) оказался эффективен в терапии пациентов с клинической депрессией, не ответивших на лечение стандартными средствами. Об этом свидетельствуют результаты клинических исследований III фазы, пишет Alkermes.

Читайте такжеДепрессия и тревожность передаются детям от родителей - исследование

В клинических исследованиях приняли участие 407 пациентов, принимавшие экспериментальное средство ALKS 5461 или плацебо. Все участники КИ продолжили стандартную терапию депрессии. Согласно полученным результатам, на фоне нового препарата у пациентов значительно сокращались проявления депрессии. При этом был отмечен благоприятный профиль безопасности лекарственного средства: наиболее распространенными побочными эффектами были тошнота, головокружение и усталость.

Читайте такжеДепрессия повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин - ученые

ALKS 5461 является комбинированным лекарственным препаратом на основе бупренорфина и экспериментального опиоидного антагониста самидорфана (samidorphan). Бупренорфин является частичным агонистом опиоидных рецепторов подтипа мю- и антагонистом каппа-рецепторов.

В настоящее время бупренорфин одобрен в ряде стран в качестве опиоидного анальгетика. Самидорфан – экспериментальный селективный антогонист опиоидных рецепторов.