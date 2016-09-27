Тонизирующее действие калины сравнимо с кофе - диетолог
Калину не рекомендуют при остром воспалении желудка и кишечника, гипотонии, подагре и индивидуальной непереносимости.
В программе "Завтрак с 1+1" диетолог Галина Незговорова рассказала о полезных свойствах калины.
По словам диетолога, ягоды калины содержат вдвое больше витамина С, чем цитрусовые. Для обеспечения суточной нормы, достаточно лишь 1 ст. л. ягод.
Кроме того, тонизирующее действие калины сравнивают с кофе, – убеждает эксперт.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КАЛИНЫ
1. Снижает холестерин в крови.
2. Улучшает работу сердца.
3. Предупреждает развитие анемии.
4. Стимулирует аппетит.
5. Улучшает сон.
Калину не рекомендуют при остром воспалении желудка и кишечника, гипотонии, подагре и индивидуальной непереносимости.
ОТВАР ИЗ ЯГОД КАЛИНЫ
Поможет при простуде и хронических заболеваниях легочной системы.
ОТВАР ИЗ КОРЫ КАЛИНЫ
Применяют при хронических заболеваниях кожи и повышенном потоотделении.
Сок издавна используют как желчегонное и мочегонное средство, а в косметологии – как омолаживающее, – говорит диетолог.
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Плоды калины используют для улучшения самочувствия больных сахарным диабетом и для возвращения гармонии при депрессии.
По словам эксперта, лучше всего замораживать калину. Кстати, при заморозке и сушке горечь калины теряется.