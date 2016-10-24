Исследователи преобразили данные о белках в мелодии

Новое исследование показывает, как музыкальные звуки могут помочь ученым проанализировать данные, используя слух вместо зрения, пишет Еlsevier.

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Применив технику, названную «сонификация», исследователи из Университета Тампере в Финляндии, Университета Восточного Вашингтона в США и Института Фрэнсиса Крика в Великобритании смогли преобразовать данные о белках в музыкальные звуки или мелодии.

Оказалось, что эти мелодии приятно слушать. Джонатан Миддлтон и его соавторы полагают, что их метод может помочь ученым легче определять аномалии в белках.

Белки - первый опыт, который может быть применен и к другим молекулам. Однажды ученые будут в состоянии слушать и геномы людей, и возможно использовать это, чтобы понять роль не идентифицированных участков ДНК.