Исследователи преобразили данные о белках в мелодии

12:42, 24 октября 2016
Зарубежные новости
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Преобразование данных о структуре белка в мелодию может дать ученым абсолютно новый способ анализа их структуры и функции. 

Wikipedia

Новое исследование показывает, как музыкальные звуки могут помочь ученым проанализировать данные, используя слух вместо зрения, пишет Еlsevier.

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Применив технику, названную «сонификация», исследователи из Университета Тампере в Финляндии, Университета Восточного Вашингтона в США и Института Фрэнсиса Крика в Великобритании смогли преобразовать данные о белках в музыкальные звуки или мелодии. 

Оказалось, что эти мелодии приятно слушать. Джонатан Миддлтон и его соавторы полагают, что их метод может помочь ученым легче определять аномалии в белках.

 Белки - первый опыт, который может быть применен и к другим молекулам. Однажды ученые будут в состоянии слушать и геномы людей, и возможно использовать это, чтобы понять роль не идентифицированных участков ДНК.

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