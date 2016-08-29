Исследователи объяснили уникальность слюны человека

Человеческая слюна способна обезвреживать микробы благодаря небольшим мутациям в единственном гене. Это утверждают американские и греческие ученые, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports, коротко об открытии пишет Popular Science.

Читайте такжеТест слюны подскажет, готов ли мужчина стать отцомГен MUC7 кодирует один из белков в слюне. Некоторые участки ДНК в данном гене повторяются. Ученые поставили целью понять, как эти тандемные дупликации помогли приматам получить слюну современного типа. Выяснилось, что только у этой группы животных развился тот фрагмент гена MUC7, который отвечает за противогрибковые белки. Вполне возможно, не исключают ученые, что на определенном этапе эволюции приматам угрожали ядовитые грибы.

Пять-шесть тандемных дупликаций на MUC7 нашли у Homo sapiens, у горилл — четыре-пять, у орангутанов — шесть-семь. Очевидно, небольшие различия отвечают за вязкость и за антимикробные свойства слюны различных видов.

Читайте такжеОпухоли головы и шеи предложили выявлять по анализу слюныИсследователи утверждают, что большое разнообразие тандемных дупликаций у родственных видов является крайне редким явлением. И у приматов оно стало «топливом для быстрой эволюции».