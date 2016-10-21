Жительница Испании стала матерью в 62 года

Новорожденная девочка, которую в честь матери назвали Линой, родилась раньше срока – ее вес составляет около 2,3 кг, сообщает Mirror. Девочка появилась на свет в результате операции кесарева сечения. Выписываясь из больницы, Лина Альварез отметила, что чувствует себя просто отлично, как будто ей не 62 года, а в два раза меньше. Говоря о новорожденной малышке, она сказала, что благодарна судьбе за такой подарок.

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Факт беременности Лины активно обсуждался жителями Галисии, где она проживает, в частности обсуждался вопрос, до какого возраста женщины могут пользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями.

Для того, чтобы забеременеть, Лина Альварез прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения – это позволило родить двоих детей после наступления менопаузы. Она поясняет, что большинство врачей не были готовы проводить ЭКО, но ей удалось найти гинеколога, решившегося на это. Он, однако, предупреждал Лину, что шанс забеременеть составляет лишь 6%.

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Лина рассказала, что ей звонят женщины со всего мира: они поздравляют ее с рождением дочери и просят рассказать, какой именно врач помог ей забеременеть. Эту информацию она держит в секрете, но уверена, что каждая женщина способна найти подходящего врача или клинику самостоятельно.