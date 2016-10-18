Отказ взрослых от прививок обходится экономике в США в $ 7 млрд в год

К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Сахико Озавы (Sachiko Ozawa) из Университета Северной Каролины в Чэпел-Хилл. Исследование опубликовано в октябрьском выпуске журнала Health Affairs.

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Авторы публикаций оценили экономический эффект инфекционных заболеваний, защита от которых обеспечивается 10 вакцинами, рекомендованными CDC взрослым жителям страны. К ним относятся вирусные гепатиты А и B, ВПЧ, грипп, корь, свинка, краснуха, менингококковые и пневмококковые инфекции, столбняк, дифтерия, коклюш, ветрянка и опоясывающий лишай. В своих подсчетах ученые учитывали стоимость медицинской помощи и медикаментозной терапии, а также ущерб, связанный с потерей трудоспособности пациентов.

Наиболее «затратным» заболеванием оказался грипп, ущерб от которого составил 5,8 млрд долларов. В исследовании отмечается, что в 2015 году прививки от гриппа получили 42% взрослых жителей США. Потери, обусловленные пневмококковыми инфекциями, составили 1,9 млрд долларов, опоясывающий лишай стоил экономике страны 782 миллиона.

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«Мы рассчитываем, что это исследование послужит стимулом для развития новых творческих подходов, направленных на минимизацию негативных последствий избыточно большого числа отказов от вакцинации, при безусловном соблюдении права пациентов на информированное согласие», - заявила Озава.