Ученые установили, что инъекции на основе пчелиного яда предотвращают разрушение хрящей

Ученые Медицинской школы Университета Вашингтона разработали наночастицы с пептидом из яда пчел, которые можно вводить прямо в пораженные суставы, отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Пептид называется мелиттин. Он обладает мощным противовоспалительным действием, останавливает разрушение хряща. Ученые уже успешно протестировали средство на мышах и считают, что в скором времени его можно будет давать спортсменам с травмами или рядовым пациентам.

Читайте такжеПопулярное обезбаливающее Диклофенак связали с инсультами и сердечными приступамиНапомним: при остеоартрите хрящ начинает разрушаться и кости лишаются защитной прослойки между собой. Суставы воспаляются и болят. На сегодняшний день ученые могут предложить только противовоспалительные обезболивающие средства, но они не меняют ситуацию в корне. Зато эти препараты опасны для желудка.

Читайте такжеИнтенсивные тренировки снижают риск артритаПчелиный яд давно известен как противовоспалительное средство. Ранее его уже пытались использовать в лечении артрита, но не очень успешно - пептид не попадал в сам сустав, разносясь кровотоком. Чистый яд вводить нельзя из-за риска аллергических реакций. Последняя разработка - наночастицы, содержащие немного мелиттина. Из-за своего малого размера частицы легко проникают и оседают в суставе. Итог - быстрое подавление воспаления, еще сильнее повреждающего хрящ. Для сравнения: инъекции стероидов перестают работать в течение нескольких часов. А вот наночастицы сохраняли свою активность в течение нескольких недель.

Читайте такжеПохудение полезно для коленейСчитается, пептид из яда работает, активируя молекулу, известную как миРНК. Пептид напрямую вмешивается в воспалительную реакцию в суставе, которая приводит к остеоартриту. Если ввести пептид сразу после травмы, то можно предотвратить разрушение хрящевой ткани. Также он способен предотвратить прогрессирование остеоартрита, однако он в теории поможет и людям, уже имеющим полноценное заболевание.