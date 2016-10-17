Подавление тестостерона при лечении рака простаты может вызвать слабоумие - исследование

Американские медики выявили возможную связь между андрогенной депривационной терапией и риском деменции, пишет JAMA Oncology.

Лекарства, подавляющие синтез тестостерона, которые люди принимают после радикальной простатэктомии (операций по удалению рака простаты), могут вызывать слабоумие и проблемы с работой мозга.

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"Риск этого вполне реален, и, учитывая собранные нами истории болезней, нам необходимо разработать альтернативные методы лечения, особенно учитывая то, что наши британские коллеги показали, что подобная терапия или ее отсутствие фактически не влияет на шансы выживания мужчины", – заявил Нигам Шах из Стэнфордского университета (США).

Шах и его коллеги пришли к подобному выводу, благодаря разработанной ими методике ведения исследований, которую они в шутку сравнивают с "поиском в Google" из-за ее быстрой и очень эффективной работы.

Рак простаты – одна из самых распространенных видов рака среди мужчин и одна из главных причин их смерти после болезней сердца и сосудов, рака легких и меланомы, рака кожи. По статистике ВОЗ, каждый седьмой мужчина становится жертвой этой формы рака к 65-70 годам жизни, однако в большинстве случаев врачам удается спасти пациента.

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Как правило, после успешного удаления опухоли медики прописывают больным курс препаратов, подавляющих синтез тестостерона и других мужских гормонов, способствующих росту раковых клеток. Подобный подход, как считали раньше медики, был предпочтительнее химической кастрации и радиотерапии, так как он наносил меньше ущерба организму мужчины.

В недавнем прошлом, как рассказывает Шах, его научная команда обнаружила, что мужчины, принимавшие препараты, подавляющие синтез тестостерона, на протяжении очень долгого времени, гораздо чаще страдали от болезни Альцгеймера, чем здоровые люди в их возрасте. Это открытие натолкнуло их на мысль проверить, влияют ли противогормональные препараты и на шансы развития других форм деменции.

Используя специальный алгоритм анализа данных, своеобразный "аналог Google", авторы статьи изучили истории болезней почти 10 тысяч мужчин, живущих в окрестностях Стэнфорда и страдавших в прошлом от рака простаты, и нескольких тысяч здоровых стариков и мужчин среднего возраста.

Простое сопоставление данных показало, что мужчины, проходившие антиадрогенную терапию, примерно в два раза чаще страдали от всех форм слабоумия, чем остальные жители Стэнфорда – примерно 7,9% из них приобрели деменцию через пять лет после лечения, тогда как за это же время лишь 3,5% их здоровых сверстников стали слабоумными.

Это указывает на то, что противораковая терапия в данном случае может вызывать серьезные побочные эффекты. С одной стороны, это говорит о том, что необходимо найти какой-то новый способ купирования возможных последствий от удаления опухоли. С другой стороны, как предупреждают исследователи, раковым больным не стоит бежать в клинику и отказываться от лечения до тех пор, пока эта методика не будет выработана. В противном случае последствия недолеченного рака могут оказаться серьезнее, чем некоторое снижение в остроте ума, связанное с этими лекарствами.