Ученые установили, что женщины переносят одиночество хуже мужчин

Специалисты из Университета Калгари провели исследование на мышах, которые после рождения жили в группах с другими грызунами своего пола. Мышей на 16-18 часов оставляли в группах, парах или изолировали. После ученые оценивали уровень стресса у самцов и самок грызунов, передает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеДружба между супругами - ключ к счастливому бракуИсследователи заметили: в мозге самок из-за изоляции начинал активно вырабатываться гормон кортикостерон, сигнализирующий о стрессе. У самцов этого не происходило. Так, социальная изоляция оказалась стрессом для самок, но не для самцов. Еще ученые проверили, как физические нагрузки влияли на мозг животных.

Читайте такжеБрак укрепляет здоровье - исследованиеСамцы и самки мышей плавали в течение 20 минут. Заплыв привел к выделению кортикостерона в мозге у грызунов обоих полов. Возможно, у людей все так же. По словам исследователей, судя по всему, мужчины и женщины должны по-разному бороться со стрессом. Видимо, вечер с друзьями после тяжелого рабочего дня больше помогает представительницам прекрасного пола.