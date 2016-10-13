Фирма St. Jude Medical Inc отзывает свои кардиостимуляторы из-за смерти двух пациентов

Стало известно о смерти двух пациентов, которым были установлены кардиостимуляторы фирмы St. Jude Medical Inc. Предположительно это произошло из-за преждевременной разрядки литиевого аккумулятора, сообщает Медпортал.

Кардиостимуляторы, о которых идет речь, были представлены в 2010 году. По заявлениям производителя батарея должна проработать не менее семи лет до полной разрядки. О том, что заряд заканчивается, пользователь может узнать по вибрированию прибора. В течение девяноста дней после того, как устройство начинает вибрировать через определенные промежутки времени, пациент должен обратиться к врачу для замены батареи. Кроме того, пациенты могут самостоятельно следить за уровнем заряда – информация об этом регулярно отслеживается и отправляется врачу. Известно, что кардиостимулятор одного из умерших пациентов начал вибрировать за несколько дней до плановой замены.

Читайте такжеСоздан полностью имплантируемый кардиостимулятор для внутриутробного лечения блокады сердцаSt. Jude Medical Inc сообщил, что в ближайшее время будет отозвано около 400 тысяч устройств, содержащих батареи, которые были произведены до 23 мая 2015 года. В более поздних моделях используются другие, усовершенствованные источники питания.

При этом производители подчеркнули, что в том случае, если прибор работает нормально, профилактическая замена кардиостимулятора не потребуется. Возможные осложнения, которые могут возникнуть при проведении операции, гораздо более вероятны, чем риск преждевременной разрядки батареи. Они подчеркнули, что вероятность возникновения проблем с аккумулятором довольно низка, а кроме того напомнили, что пациенты могут следить за зарядом батареи, своевременно заметить снижение уровня и незамедлительно обратиться к врачу.