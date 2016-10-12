Ученые Германии создали препарат, который чистит кровеносные сосуды от жировых отложений

Сотрудники Мюнхенского центра Гельмгольца разработали препарат, который предотвращает засорение кровеносных сосудов и избавляет печень от жировых отложений. Специалисты уже оценили эффективность средства. Ученые надеются, что их лекарство поможет остановить эпидемию ожирения, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Препарат использует глюкагон (гормон поджелудочной железы) для доставки в печень T3 (гормона щитовидной железы). Известно, что T3 снижает уровень холестерина. Но он опасен для костей и сердечно-сосудистой системы. С глюкагоном гормон щитовидной железы попадает именно в печень и не влияет на другие органы. Это позволяет нормализовать липидный обмен и уровень холестерина без типичных для T3 побочных эффектов.

Читайте такжеУченые создали таблетку, которая заставляет организм активно сжигать жирИсследователи провели эксперименты на мышах с нарушенным метаболизмом. Благодаря лекарству T3 попадал в печень, не причиняя вреда сердечно-сосудистой системе животных. Ученые заметили, что после приема препарата у грызунов снизились масса тела и уровень холестерина.