Ученые разработали наносенсор для быстрого выявления болезнетворных бактерий в воде и еде

Новый наносенсор поможет выявить наличие патогенов - кишечной палочки E.coli - в воде или еде, передает Мeddaily.ru со ссылкой на DNA India. Данная бактерия является одной из самых частых причин пищевых расстройств и отравлений. Она легко поражает пищевые продукты.

Читайте такжеПища с пола может навредить здоровью: ученые опровергли "правило пяти секунд"Традиционные методики проверки еды могут занимать до 24 часов, но это слишком долго. За это время зараженные продукты уже разойдутся по полкам магазинов во всей стране. Есть и более быстрые методы тестирования, но у них свои ограничения. К примеру, с помощью магнитного резонанса возможно выявить патогены даже в малой концентрации. Однако при высокой концентрации метод перестает эффективно работать. С флуоресцентной маркировкой патогенов, напротив, малую концентрацию не засечь.

Читайте такжеПланету начали заселять бактерии, неуязвимые для любых антибиотиковСоздавая новый сенсор, ученые решили соединить две техники. Получился гибрид, включающий и магнитный резонанс, и флуоресценцию. Проверка сенсора на молоке показала: прибор прекрасно засекал кишечную палочку в разных концентрациях менее чем за час. Среди выявленных патогенов были и особо опасные штаммы вроде O157:H7. Основной "плюс": прибор можно изменить таким образом, чтобы он искал и другие патогены, помимо E.coli.