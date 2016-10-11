В Беларуси зарегистрирован дженерик софосбувира

Об этом сообщает «Международная коалиция по готовности к лечению».

Читайте такжеВ Украине внедрят программу лечения гепатита С с применением софосбувираЗаявителем на регистрацию препарата, предназначенного для терапии вирусного гепатита С, выступило иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Реб-Фарма» (Республика Беларусь), которое отвечает за упаковку и контроль качества (производитель готовой лекарственной формы – Global Napi Pharmaceuticals, Египет).

Заявленная стоимость лекарственного средства – 800 долларов за 28 таблеток, то есть 2,4 тыс. долларов за 12-недельный курс (без учета стоимости дополнительных препаратов, с которыми должен применяться софосбувир).

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В США цена одной таблетки оригинального софосбувира составляет 1 тыс. долларов, а курса - 84 тыс. долларов. В целях повышения доступности инновационной терапии Gilead предоставляет некоторым странам скидки на поставки ЛС. Так, в 2014 году власти Египта договорились о 99% скидке на дорогостоящий препарат - один курс софосбувира там стоит 900 долларов.