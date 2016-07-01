В США одобрили лекарство от всех штаммов гепатита С32

Оно борется сразу со всеми известными штаммами гепатита C и оказывает почти 100% эффект через 3 месяца регулярного приема, пишет Хайтек со ссылкой на Tech Insider.

Epclusa состоит из софосбувира и велпатасвира. Оба вещества были разработаны биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Софосбувир был одобрен для использования еще в 2013 году, а велпатасвир получил разрешение FDA только недавно.

Во всем мире гепатитом страдает 130-150 млн человек. Болезнь делится на шесть основных генотипов или штаммов, на основе которых медики подбирают подходящее лечение. Epclusa борется со всеми разновидностями гепатита C сразу. Пациенту достаточно ежедневно принимать одну таблетку в течение 12 недель.

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После завершения приема Epclusa у 95-99% пациентов, у которых цирроз еще не развился или находился на ранней стадии, вируса в крови обнаружено не было. Пациенты с более серьезными нарушениями работы печени принимали Epclusa вместе с рибавирином и процент излечения составил 94%.

Лекарство от Gilead будет доступно немногим из-за большой цены. Курс Epclusa обойдется в $74760. Это на $10000 дешевле существующих лекарств на основе одного лишь софосбувира.