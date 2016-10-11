Исследования доказали эффективность нового метода в лечении алкоголизма

Результаты клинического исследования продемонстрировали перспективность экспериментального препарата ABT-436 в терапии алкогольной зависимости, сообщает Neuropsychopharmacology.

Читайте такжеУченые обнаружили фермент, влияющий на развитие алкоголизма

В рамках исследования 150 взрослых пациентов были рандомизированы в две группы и получали ABT-436 (до 800 мг/сутки) или плацебо на протяжение 12 недель. Для участия в исследовании отбирались пациенты, выпивавшие не менее 35 (мужчины) или 28 (женщины) порций алкоголя (drinks) в неделю.

Читайте такжеГенетики выявили тысячу факторов, ведущих к алкоголизму

Согласно результатам работы, в группе пациентов, принимавших экспериментальный препарат, было зафиксировано больше дней без приема алкогольных напитков, чем в плацебо-группе: 51,2 и 41,6 дней, соответственно. При этом авторы отмечают, что процентное соотношение количества дней без тяжелого опьянения в обеих группах не имело статистически значимых различий. (31,3 и 37,6 на фоне ABT-436 и плацебо, соответственно). Анализ в подгруппах показал, что пациенты с высоким исходным уровнем стресса лучше отвечали на ABT-436.

ABT-436 является антагонистом рецептора V1b гормона вазопрессина, отвечающего за поведенческую и нейроэндокринную адаптацию к стрессу, тревоге, алкоголю.