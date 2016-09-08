Ученые США научились "отключать" в мозге алкогольную зависимость

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире каждый год более 3 миллионов человек умирают из-за последствий употребления алкоголя. Алкоголь вызывает зависимость, которая заставляет людей пить еще и еще, даже если они этого не хотят. Ученые из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии (The Scripps Research Institute) нашли способ разорвать этот замкнутый круг. Неоднократные эксперименты на крысах подтвердили, что метод действительно работает.

Авторы исследования, Оливье Джордж (Olivier George) и Джордано де Гульельмо (Giordano de Guglielmo) основывались на предыдущих научных изысканиях, в результате которых было выявлено, что частое употребление алкоголя активирует в мозге определенные нейроны. Чем чаще человек пьет, тем интенсивнее работают эти нейроны, создавая определенную последовательность, которая, в свою очередь, «включается» каждый раз при употреблении алкоголя. Фактически мозг выстраивает трассу «алкоголь — награда». Количество участвующих в этом процессе нейронов не превышает 5% в миндалевидном теле мозга.

Читайте такжеОткрылась третья в мире клиника по лечению "зависимости от фейсбука"В новой работе ученые попытались выяснить, есть ли возможность повлиять на эти конкретные нейроны каким-либо образом. Они проводили опыты на крысах, у которых была алкогольная зависимость. Подобным образом, по мнению доцента Джорджа и аспиранта де Гульельмо, формируются связи и в человеческом мозге. Сперва сотрудники Исследовательского института Скриппса выделили специальный белок, который служил маркером для активных в результате потребления алкоголя нейронов. Затем крысам ввели препарат определенного состава, который должен был подействовать только на те нейроны, которые были отмечены белковой меткой. Это сработало — навязчивое стремление животных к алкоголю исчезло, и такая ситуация сохранялась на всем протяжении эксперимента. Оливье Джордж прокомментировал, что никогда не видел, чтобы ремиссия длилась несколько недель, и добавил, что он и его коллега сначала не были уверены, что их опыт удался. Однако повторные эксперименты прошли точно так же — каждый раз крысы избавлялись от зависимости полностью, по словам ученого, «как будто они забывали, что были зависимы».

Читайте такжеУчёные США назвали брак спасением от алкоголизмаПри этом крысы продолжали с удовольствием пить простую воду с сахаром, что означало, что воздействие действительно было точечным и затронуло только нейроны. ответственные за зависимость от алкоголя. кроме того, у животных не наблюдалось никакого синдрома отмены, который может быть выражен, например, в виде дрожи. Еще один интересный факт — у крыс, страдавших зависимостью от алкоголя, и не страдавших ею, лекарство работало по-разному — точнее, работало только в первой группе, оказывая во второй минимальный эффект.

На следующей стадии исследования ученые планируют определить, каким образом можно перенести успешный опыт отмены зависимости на людей.