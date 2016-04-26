Novartis планирует продать часть акций Roche

12:55, 26 апреля 2016
Зарубежные новости
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Сумма сделки оценивается в 13,8 млрд долларов.

REUTERS

Novartis планирует продать свою долю акций фармацевтическому гиганту Roche, пишет Reuters. Сумма сделки оценивается в 13,8 млрд долларов.

Десять лет назад планировалось слияние двух компаний, однако сделка сорвалась. 

Novartis уже приступила к консультациям с банками. Также для приобретения пакета акций будет необходимо получить одобрение совета директоров Roche. 

Представитель Novartis отказался от комментариев по поводу данной сделки.

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