Novartis планирует продать часть акций Roche

Novartis планирует продать свою долю акций фармацевтическому гиганту Roche, пишет Reuters. Сумма сделки оценивается в 13,8 млрд долларов.

Десять лет назад планировалось слияние двух компаний, однако сделка сорвалась.

Novartis уже приступила к консультациям с банками. Также для приобретения пакета акций будет необходимо получить одобрение совета директоров Roche.

Представитель Novartis отказался от комментариев по поводу данной сделки.