Эпидемии распространяются быстрее во время экономического бума - ученые

Эпидемии распространяются быстрее во время экономического бума, потому что больше людей перемещается – к такому заключению пришли ученые экономического факультета университета Боккони (Милан). Исследование также отмечает, что отмена занятий в школах и закрытие транспортного сообщения зачастую мало эффективны.

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Исследование основано на уникальной базе данных, собранных французскими властями с 80-х годов прошлого века. Данные представлены по заболеваемости тремя серьезными вирусными инфекциями (грипп, гастроэнтерит и ветрянка) в разных возрастных группах и в разных географических районах страны.

Автор исследования Жером Адда заключил, что распространение эпидемий быстрее во время экономического бума, потому что больше людей путешествует и активно общается.

Автор подчеркивает, что закрытие школ эффективно для ограничения распространения эпидемии лишь в случае если инкубационный период достаточно короток. Возможно, эффективнее увеличение длительности школьных каникул зимой, когда более вероятно распространение вирусов, и ее уменьшение летом.

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Статья подчеркивает роль транспортных средств в расширении эпидемий и действие мер по ограничению межличностных контактов. Выявленные закономерности позволят эффективнее применять не только ограничительные меры по перемещению граждан, но и планировать школьные занятия в период распространения вирусных инфекций.