Ученые назвали еще одно полезное свойство кофе

Ученые из Университета Висконсина (University of Wisconsin) в течение десяти лет наблюдали за 6,5 тысячами женщин, средний возраст которых составил 65 лет, пишет Аlzheimers society. Исследователи изучали, сколько кофеина ежедневно употребляют участницы исследования, а также учитывали возраст, уровень образования, индекс массы тела, качества сна и другие параметры.

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За время наблюдений деменция или нарушения когнитивных функций развились у 388 женщин. В среднем участницы исследования употребляли 261 мг кофеина в день, что соответствовало 2-3 чашкам кофе (объем чашки соответствовал 230 мл), 5-6 чашкам чая или 7-8 банкам колы. Среди тех, употреблял меньшее количество кофеина, деменция развивалась на 36% чаще, чем у тех, чье потребление кофеина было больше среднего.

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Полученные данные лишний раз подтверждают, что на наше здоровье влияют не только генетические факторы, но и наш образ жизни – например, характер питания. В некоторых случаях они оказывают негативное воздействие (например, курение), но в других могут принести и пользу. Авторы, впрочем, отмечают, что, несмотря на то, что ими была обнаружена взаимосвязь между употреблением кофе и снижением риска развития деменции у женщин, это не означает, что кофеин каким-то образом предотвращает ее возникновение – это еще предстоит подтвердить и выяснить возможный механизм.