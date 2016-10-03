Прием гормональных контрацептивов приводит к развитию депрессии у женщин - исследование

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, опубликованные в JAMA Psychiatry.

Сотрудники Копенгагенского университета проанализировали медицинские данные более 1 млн женщин в возрасте 15-34 лет. В своем исследовании они использовали информацию, собранную в базе данных национальной системы здравоохранения за 2000-2013 год. Отобранные для наблюдения пациентки не имели ранее диагностированных депрессивных расстройств, онкологических заболеваний, тромбоцита вен и не проходили терапию бесплодия.

Читайте такжеИнтернет-зависимость сопряжена с депрессией и психическими расстройствами - исследование

За время наблюдения, женщины, использовавшие комбинированные гормональные контрацептивы, начинали прием препаратов для лечения депрессии на 23% чаще, чем пациентки, практиковавшие другие методы контрацепции. При этом наиболее высокий риск наблюдался среди подростков 15-19 лет: девочкам этого возраста, использовавшим гормональные пластыри, вагинальные кольца или внутриматочные системы, содержащие прогестин, в три раза чаще требовались рецептурные антидепрессанты, чем их сверстницам из контрольной группы.

Читайте такжеДепрессия и тревожность передаются детям от родителей - исследование

На фоне комбинированных контрацептивов, риск начала лекарственной терапии депрессии повышался на 80%, по сравнению с контрольной группы.

Авторы работы заключили, что исходя из полученных ими данных, повышенный риск развития депрессии может рассматриваться как возможный побочных эффект гормональной контрацепции.